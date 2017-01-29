Фотогалерея:
Лесные пожары в Чили
В результате сильной засухи начались крупнейшие в истории страны лесные пожары
Все на продажу
Как и чем торговали в начале 90-х
День в истории: 29 января
Первая крупная наземная битва времен войны в Персидском заливе, суд над Япончиком, первый полет истребителя Т-50 и другие события
События недели
Принятие закона о декриминализации побоев в семье, первые президентские указы Дональда Трампа, межсирийские переговоры и другие события уходящей недели
Под крылом Огненного петуха
В ночь на 28 января жители Китая встретили наступление нового года по лунному календарю
Крым под снегом
Как выглядит южное побережье Крыма после сильного снегопада
«Новаторские гонки»
28 января в Московском дворе пионеров на Воробьевых горах прошли соревнования на самодельных санях
«Золотой орел-2017»
Как прошла 15-я церемония вручения премии за заслуги в области российского кинематографа и телевидения «Золотой орел»
Неделя высокой моды в Париже
Как прошли показы мировых брендов
«Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться. Всем»
30 лет назад перестройка была объявлена направлением развития СССР
Голод на Неве
27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда
«Есть только одна вещь хуже Освенцима — то, что мир забудет, что было такое место»
27 января — Международный день памяти жертв Холокоста
«Я ел человеческое мясо. Оно очень соленое, даже более соленое, чем мясо леопарда»
Как один из самых кровавых диктаторов Африки Иди Амин захватил власть в Уганде
Пригреть змею
Как живут индийские заклинатели змей
«Учись, студент!»
Чем отличились в студенческие годы российские политики и бизнесмены
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