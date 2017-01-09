Версия для мобильных устройств
Личный кабинет

Издания

Рубрики

Регионы

    • Москва, -17...-19 облачно с прояснениями
    • $ 59,90 USD
    • 63,11 EUR
    • RTS 1162,28
    • ММВБ 2203,88
    • NASD 5521,06
    • DJIA 19909,57

Коротко

Подробно

Новый год прошел в кино / Выходные принесли рекордные кассовые сборы
4

Новый год прошел в кино

Выходные принесли рекордные кассовые сборы

Потребрынок

Наглядно

    Фото дня: 9 января

    Фотогалерея:

    Фото дня: 9 января

    Христианская процессия на Филиппинах, последствия бомбардировок в Сирии, мигранты в Сербии и другие яркие кадры ушедшего дня

    Церемония вручения премии «Золотой глобус»

    Фотогалерея:

    Церемония вручения премии «Золотой глобус»

    Как проходило награждение в Лос-Анджелесе

    День в истории: 9 января

    Фотогалерея:

    День в истории: 9 января

    Теракт в Кизляре, открытие штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, провозглашение независимости Республики Сербской и другие события

    Зимний велопарад в Москве

    Фотогалерея:

    Зимний велопарад в Москве

    8 января около 500 человек проехали 14 км по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно

    Рождество по-деревенски

    Фотогалерея:

    Рождество по-деревенски

    Как встретили один из главных христианских праздников в деревнях Гомельской области

    «Я готовая звезда, просто добавь воды!»

    Фотогалерея:

    «Я готовая звезда, просто добавь воды!»

    8 января 1947 года родился британский музыкант, актер и художник Дэвид Боуи

    Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя

    Фотогалерея:

    Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя

    Как православные христиане встретили Рождество Христово

    Светские итоги 2016 года

    Фотогалерея:

    Светские итоги 2016 года

    Лучшие фотографии столичной светской жизни

    Празднование Нового года

    Фотогалерея:

    Празднование Нового года

    Как в разных странах встречали 2017-й

    спецпроекты
    Год глазами «Коммерсанта» Каким нам запомнился 2016-й
    Два мира — два эфира Голосуйте за лучшие песни 1970-1974 годов
    Что ждет россиян в новом году Краткий обзор основных законодательных изменений 2017 года
    Нас тупил Новый год. Шаг третий Тест «Ъ»: Помните ли вы еще русский язык? Или вас победил оливье?
    Валютный рынок Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль 9-13 января.
    Как менялся iPhone «Ъ» вспомнил, как Apple презентовала свои смартфоны
    Занимательное самодержавие Самый популярный спецпроект года
    Лучшие фотографии «Ъ» 2016 года
    все спецпроекты

    актуальные темы

    все темы
    все проекты

    Страна

    Дмитрий Дризе о том, почему для россиян наступивший год не станет слишком сложным
    мнение

    Дмитрий Дризе о том, почему для россиян наступивший год не станет слишком сложным

    Год перед главными президентскими выборами не может быть тяжелым для электората. По крайней мере, правительство должно здесь принимать меры. Это вот после голосования могут и налоги отреформировать и, наконец, повысить пенсионный возраст...

    Мир

    Сергей Строкань о похищенной Европе
    мнение

    Сергей Строкань о похищенной Европе

    Расклад политических сил в Европе, сложившийся на конец декабря нынешнего года, а также опросы общественного мнения показывают: очередь на выход из ЕС пока не выстроилась. Но это не значит, что он отделался легким испугом...

    Экономика

    Министр экономики Максим Орешкин о старых и новых задачах министерства
    интервью

    Министр экономики Максим Орешкин о старых и новых задачах министерства

    Задача, стоящая перед Минэкономики, прикладная — разработать детальный план конкретных действий правительства, направленный на достижение более высоких темпов экономического роста. Мы концентрируемся на структурных ограничениях экономического роста и мерах, которые такие ограничения снимают...

    Бизнес

    Рената Ямбаева об итогах года
    мнение

    Рената Ямбаева об итогах года

    Возможно, в России и нет мобилизационной экономики, но точно есть мобилизационная психология. Никто не удивляется, когда президент объявляет деньги «Роснефтегаза» фактически своим личным мобилизационным фондом. Кто-то готовится к эвакуации, кто-то роет окопы, кто-то в них уже и сидит…

    Финансы

    Вероника Горячева о сдаче ЦБ в аренду помещений налоговым инспекциям
    мнение

    Вероника Горячева о сдаче ЦБ в аренду помещений налоговым инспекциям

    И вот вопрос: если ЦБ такой принципиальный сторонник финансовой дисциплины, почему он не переориентирует юристов, занятых тяжбами с ФНС, на разбирательства с банкирами, которые пробивают брешь в бюджете регулятора?...

    Недвижимость

    Динара Мамедова о рынке лофтов и апартаментов
    мнение

    Динара Мамедова о рынке лофтов и апартаментов

    Неделю назад одному из покупателей недвижимости в лофт-комплексе Loft Time, строящемся на Часовой улице, удалось в Савеловском районном суде Москвы признать право собственности на свои квадратные метры...

    Культура

    Михаил Трофименков о «правде войны» в кино
    мнение

    Михаил Трофименков о «правде войны» в кино

    Главная проблема российского кино как раз в том и заключается, что авторы фильмов — за исключением разве что «Битвы за Севастополь» — даже не пытаются понять, чьими глазами они смотрят на войну, чью правду транслируют…

    Спорт

    Алексей Доспехов о том, как российский спорт выживает на фоне допингового кризиса
    мнение

    Алексей Доспехов о том, как российский спорт выживает на фоне допингового кризиса

    Учитывая остроту момента, актуальнее сейчас взгляд не в прошлое, а в довольно близкое будущее — в олимпийский 2018 год. Не будет ничего странного, если вопрос об участии сборной России в Олимпиаде в Пхенчхане все же будет поднят...

    Hi-Tech

    Математик Сергей Новиков о том, почему глобальный интеллектуальный кризис неизбежен
    мнение

    Математик Сергей Новиков о том, почему глобальный интеллектуальный кризис неизбежен

    Чтобы стать математиком, нужно всерьез много что выучить, а нынешнее поколение это не устраивает: наука должна доставлять удовольствие, считают они. Это, без сомнения, так: должна. Но удовольствие не отменяет трудностей. Математику, как и теоретическую физику, учить тяжело. Вот это современные ученые делать не хотят...

    все проекты

    Социальные сети

    • Следуйте за новостями

    популярные авторы

    все авторы
    Светлана Иванова О Васе Лихватских, его мечтах стать президентом или поваром и лучшем в мире телохранителе