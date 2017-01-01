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Самые упоминаемые персоны в СМИ в 2016 году
О ком, помимо Владимира Путина, писали российские СМИ
Самые обсуждаемые в СМИ события 2016 года
Какие события привлекли больше всего внимания
Главные деловые события 2016 года
Какие события в сфере экономики и бизнеса освещали российские СМИ в 2016 году
Главные спортивные события 2016 года
Рейтинг самых упоминаемых событий из мира спорта
Главные культурные события 2016 года
Какие события оказались в центре внимания российских СМИ
Светские итоги 2016 года
Лучшие фотографии столичной светской жизни
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