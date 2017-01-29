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Для санкций прозвенел первый звонок / Тандем Владимира Путина и Дональда Трампа становится новым фактором мировой политики
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Для санкций прозвенел первый звонок

Тандем Владимира Путина и Дональда Трампа становится новым фактором мировой политики

Мир

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    Лесные пожары в Чили

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    Лесные пожары в Чили

    В результате сильной засухи начались крупнейшие в истории страны лесные пожары

    Все на продажу

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    Все на продажу

    Как и чем торговали в начале 90-х

    День в истории: 29 января

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    День в истории: 29 января

    Первая крупная наземная битва времен войны в Персидском заливе, суд над Япончиком, первый полет истребителя Т-50 и другие события

    События недели

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    События недели

    Принятие закона о декриминализации побоев в семье, первые президентские указы Дональда Трампа, межсирийские переговоры и другие события уходящей недели

    Под крылом Огненного петуха

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    Под крылом Огненного петуха

    В ночь на 28 января жители Китая встретили наступление нового года по лунному календарю

    Крым под снегом

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    Крым под снегом

    Как выглядит южное побережье Крыма после сильного снегопада

    «Новаторские гонки»

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    «Новаторские гонки»

    28 января в Московском дворе пионеров на Воробьевых горах прошли соревнования на самодельных санях

    «Золотой орел-2017»

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    «Золотой орел-2017»

    Как прошла 15-я церемония вручения премии за заслуги в области российского кинематографа и телевидения «Золотой орел»

    Неделя высокой моды в Париже

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    Неделя высокой моды в Париже

    Как прошли показы мировых брендов

    «Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться. Всем»

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    «Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться. Всем»

    30 лет назад перестройка была объявлена направлением развития СССР

    Голод на Неве

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    Голод на Неве

    27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда

    «Есть только одна вещь хуже Освенцима — то, что мир забудет, что было такое место»

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    «Есть только одна вещь хуже Освенцима — то, что мир забудет, что было такое место»

    27 января — Международный день памяти жертв Холокоста

    «Я ел человеческое мясо. Оно очень соленое, даже более соленое, чем мясо леопарда»

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    «Я ел человеческое мясо. Оно очень соленое, даже более соленое, чем мясо леопарда»

    Как один из самых кровавых диктаторов Африки Иди Амин захватил власть в Уганде

    Пригреть змею

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    Пригреть змею

    Как живут индийские заклинатели змей

    «Учись, студент!»

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    «Учись, студент!»

    Чем отличились в студенческие годы российские политики и бизнесмены

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