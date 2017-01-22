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Властные объятия
21 января отмечается международный праздник — День объятий. Как и с кем обнимаются политики
«Встаньте, товарищи, Ильича хоронят»
21 января 1924 года умер Владимир Ленин
Вашингтон против
Как в столице США прошли акции против нового президента Дональда Трампа
События недели 16–22 января
Крушение грузового самолета под Бишкеком, экономический форум в Давосе, инаугурация нового президента США Дональда Трампа и другие события уходящей недели
День в истории: 21 января
Постановление о создании в Москве Главного ботанического сада Академии наук СССР, землетрясение в Индии, битва за американскую базу Кхе Сан во Вьетнаме и другие события, которыми запомнился этот день
Инаугурация Дональда Трампа
Как прошла церемония вступления в должность 45-го президента США
Последние дни Пальмиры
Как выглядел уникальный памятник до вторжения террористов
«Большая часть моих фильмов была задумана в машине»
20 января 1920 года родился итальянский режиссер Федерико Феллини
Падки на взятки
Кто из крупных российских чиновников обвинялся в коррупции
Крещенские купания
Как россияне совершают традиционный обряд омовения
«Моя карьера режиссера — это просто умение переживать одно поражение за другим»
Японскому режиссеру Такэси Китано исполнилось 70 лет
Затерянные во времени
Как живут в далеких от цивилизации эфиопских племенах
Прощание с погибшими в авиакатастрофе Ту-154
Как прошли панихиды
Катастрофа грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком
Кадры с места трагедии
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