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Трудом Россию не понять / «Огонек» выяснял, почему мы самые трудолюбивые, но и самые неэффективные
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Трудом Россию не понять

«Огонек» выяснял, почему мы самые трудолюбивые, но и самые неэффективные

Экономика

Наглядно

    Властные объятия

    Фотогалерея:

    Властные объятия

    21 января отмечается международный праздник — День объятий. Как и с кем обнимаются политики

    «Встаньте, товарищи, Ильича хоронят»

    Фотогалерея:

    «Встаньте, товарищи, Ильича хоронят»

    21 января 1924 года умер Владимир Ленин

    Вашингтон против

    Фотогалерея:

    Вашингтон против

    Как в столице США прошли акции против нового президента Дональда Трампа

    События недели 16–22 января

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    События недели 16–22 января

    Крушение грузового самолета под Бишкеком, экономический форум в Давосе, инаугурация нового президента США Дональда Трампа и другие события уходящей недели

    День в истории: 21 января

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    День в истории: 21 января

    Постановление о создании в Москве Главного ботанического сада Академии наук СССР, землетрясение в Индии, битва за американскую базу Кхе Сан во Вьетнаме и другие события, которыми запомнился этот день

    Инаугурация Дональда Трампа

    Фотогалерея:

    Инаугурация Дональда Трампа

    Как прошла церемония вступления в должность 45-го президента США

    Последние дни Пальмиры

    Фотогалерея:

    Последние дни Пальмиры

    Как выглядел уникальный памятник до вторжения террористов

    «Большая часть моих фильмов была задумана в машине»

    Фотогалерея:

    «Большая часть моих фильмов была задумана в машине»

    20 января 1920 года родился итальянский режиссер Федерико Феллини

    Падки на взятки

    Фотогалерея:

    Падки на взятки

    Кто из крупных российских чиновников обвинялся в коррупции

    Крещенские купания

    Фотогалерея:

    Крещенские купания

    Как россияне совершают традиционный обряд омовения

    «Моя карьера режиссера — это просто умение переживать одно поражение за другим»

    Фотогалерея:

    «Моя карьера режиссера — это просто умение переживать одно поражение за другим»

    Японскому режиссеру Такэси Китано исполнилось 70 лет

    Затерянные во времени

    Фотогалерея:

    Затерянные во времени

    Как живут в далеких от цивилизации эфиопских племенах

    Прощание с погибшими в авиакатастрофе Ту-154

    Фотогалерея:

    Прощание с погибшими в авиакатастрофе Ту-154

    Как прошли панихиды

    Катастрофа грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком

    Фотогалерея:

    Катастрофа грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком

    Кадры с места трагедии

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    Страна

    Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко о смягчении «закона Яровой»
    мнение

    Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко о смягчении «закона Яровой»

    Сокращение объема данных в десять раз не означает, что и затраты компаний будут меньше в десять раз. Это радикально ничего не меняет. Нет никаких особых предпосылок для того, чтобы ситуация существенно поменялась. Возгласы компаний, общественности, интернет-сообщества, по большому счету, пока не приняты во внимание…

    Мир

    Станислав Кучер об акциях против инаугурации Дональда Трампа
    мнение

    Станислав Кучер об акциях против инаугурации Дональда Трампа

    С Америкой случилась мощнейшая встряска, холодный душ, для кого-то неприятный, для кого-то бодрящий, но точно отрезвляющий для всех. Цель запланированных на сегодня протестов в Вашингтоне — не помешать Трампу войти в Белый дом, а сделать так, чтобы он каждую минуту своего президентства помнил, в какой стране живет, и на что готов народ этой страны ради защиты своих представлений о прекрасном…

    Экономика

    Андрей Райский об электронной подписи
    мнение

    Андрей Райский об электронной подписи

    На данный момент можно констатировать, что не все суды и участники споров готовы к переходу на электронный документооборот, а плюсы дистанционного обращения пока не перекрывают риски пропуска процессуальных сроков из-за технических проблем...

    Бизнес

    Александра Мерцалова о европейских курортах
    мнение

    Александра Мерцалова о европейских курортах

    Возвращающиеся на зарубежные курорты российские путешественники могут столкнуться с неожиданной проблемой — увеличения потока европейских туристов на классические местные направления...

    Финансы

    Мария Сарычева о клиентских счетах
    мнение

    Мария Сарычева о клиентских счетах

    На 31 декабря 2016 года на Московской бирже насчитывалось 1,1 млн клиентов—физических лиц. Приток за год составил 96,6 тыс. человек, и это самый высокий результат за всю историю наблюдений. Однако радость улетучивается при взгляде на соседний показатель, в котором учитываются активные клиенты...

    Недвижимость

    Халиль Аминов о ситуации на рынке недвижимости в период кризиса
    мнение

    Халиль Аминов о ситуации на рынке недвижимости в период кризиса

    Текущий экономический кризис выявил на рынке недвижимости новую схему: профильные игроки вытесняют из поля слияний и поглощений госбанки, до сих пор в основном выступавшие спасателями потенциальных банкротов...

    Культура

    Мэтт Деймон о съемках в китайском блокбастере «Великая стена»
    интервью

    Мэтт Деймон о съемках в китайском блокбастере «Великая стена»

    Это больше всего было похоже на старый Голливуд. Все эти съемки с участием тысячной массовки — я как будто оказался в 1930-х или 1950-х. И Чжан Имоу управляет этими толпами не хуже, чем когда-то Флеминг или Уайлер. Причем делает это с точностью настоящего хореографа. Когда дело дошло до съемок батальных сцен, я, честно говоря, пережил откровение: никогда прежде не видел ничего сравнимого по масштабу…

    Спорт

    Владимир Осипов о возможном бое между боксером Флойдом Мейвезером-младшим и бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором
    мнение

    Владимир Осипов о возможном бое между боксером Флойдом Мейвезером-младшим и бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором

    Когда только пошли слухи о противостоянии бойцов различных стилей, этот возможный поединок тут же окрестили «боем на миллиард». Несмотря на столь громкое название, чемпиону смешанных единоборств Конору Макгрегору и непобежденному боксеру Флойду Мейвезеру-младшему никто таких денег не предлагал...

    Hi-Tech

    Программный директор РВК Евгений Кузнецов о том, как России не проспать будущее
    мнение

    Программный директор РВК Евгений Кузнецов о том, как России не проспать будущее

    Взлет интернет-рынка дал два основных результата. Во-первых, он драматически изменил фундамент современной цивилизации — ее коммуникативную среду. Но второй результат важнее: он открыл для наиболее прозорливых предпринимателей и инвесторов новый Клондайк — disruption technology. Технологии, ломающие рынки,— это возможность заново переосвоить глобальный рынок в любой сфере…

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